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Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin 844 polis ve jandarma görev alacak

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Malatya'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 4 bin 844 polis ve jandarmanın görev alacağı bildirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ersin Yazıcı başkanlığında, ilçe kaymakamları ve kolluk amirlerinin katılımıyla seçim güvenliği ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için seçim günü öncesi, sırası ve sonrasında 2 bin 785 emniyet ve 2 bin 59 jandarma personeli olmak üzere toplam 4 bin 844 güvenlik personelimiz görev alacaktır. İlimiz genelinde 542 bin 177 seçmen, 779 sandık alanında kurulacak 2007 sandıkta oylarını kullanacaktır. Demokrasi şöleni olan seçimlerde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde oy kullanabilmeleri için ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları koordineli bir şekilde görevlerini yerine getireceklerdir."

Kaynak: AA / Güncel

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