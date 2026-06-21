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Kayseri'de 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'de 3 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Malatya kara yolunda 3 otomobilin karıştığı ve birinin alev aldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Malatya kara yolunda 3 otomobilin çarpıştığı, birinin alev aldığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.N. (25) idaresindeki 38 AJR 936 plakalı otomobil, B.B. yönetimindeki 38 APT 245 plakalı otomobil ve S.Y. (34) hakimiyetindeki 46 AEJ 014 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri alev aldı. Kazada sürücü M.N. (25) olay yerinde hayatını kaybetti, araçlarda bulunan S.Y., T.Y. (54), M.A. (28), E.B. (42) ve B.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alan otomobil, itfaiyenin çalışması sonucu söndürüldü. Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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