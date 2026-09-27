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Malatya'da 3 aracın karıştığı kaza; 1 ölü

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Malatya'da 3 aracın karıştığı kaza; 1 ölü
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OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜKazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Recep BAĞDAT/ Malatya,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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