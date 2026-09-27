Malatya'da 3 aracın karıştığı kaza; 1 ölü

Malatya'da 3 aracın karıştığı kaza; 1 ölüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜKazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Kazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Recep BAĞDAT/ Malatya,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı