Malatya'da 3 aracın karıştığı kaza; 1 ölü

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OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kazada yaralanan otomobil sürücü Mikail Akkuş (37), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Recep BAĞDAT/ Malatya,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı