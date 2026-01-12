Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
MALATYA'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 20.43'te merkez Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7,16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk bilgilere göre herhangi bir binada hasar veya olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel