Malatya'da "Postmodern Darbe Kara Bir Tarih" temalı fotoğraf sergisi açıldı

Güncelleme:
Battalgazi Belediyesince düzenlenen sergi, 'Postmodern Darbe Kara Bir Tarih' temasıyla 28 Şubat'ın 29. yılı dolayısıyla açıldı. Belediye Başkanı Taşkın, milli iradeye sahip çıkma mesajı verdi.

Malatya'da Battalgazi Belediyesince 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

"Postmodern Darbe Kara Bir Tarih" temasıyla Malatya Park AVM açılan "Karanlığın Fotoğrafları" isimli serginin açılışında konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 28 Şubat'ın tarihin karanlıklarına gömüldüğünü söyledi."

Millet olarak iradeye sahip çıkacaklarını anlatan Taşkın, şöyle konuştu:

"Milli iradenin üstünde başka bir güç olmadığını her yerde haykıracağız ki bir daha o karanlık dönemler yaşanmasın. Çocuklarımız belki bu dönemleri görmedi ama anlatacağız. Bizler mili iradeye, inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sahip çıktığımız müddetçe bu karanlık günler bir daha yaşanmayacak. Nasıl ki milletimiz 28 Şubat'ı tarihin karanlığına sonsuza kadar gömdüyse, FETÖ darbesini tarihin karanlığına gömdüyse, bu irademize sahip çıktığımız müddetçe kimse bir daha milletin iradesinin önüne geçmeye cesaret edemeyecek."

28 Şubat'ta yaşananların anlatıldığı 73 fotoğraftan oluşan sergi, 2 gün gezilebilecek.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
