Malatya'da 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Kontrollerde bir yolcunun valizinde, 3 parça halinde 27 kilo 922 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.