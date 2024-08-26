Malatya'da 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı
Malatya'da yapılan bir operasyonda, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Malatya'da 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Kontrollerde bir yolcunun valizinde, 3 parça halinde 27 kilo 922 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.