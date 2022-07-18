Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı - Haberler

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Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 227 atık toplayıcısına "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" verilerek "Sıfır Atık Bilgi Sistemi" kaydedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 227 atık toplayıcısına "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" verilerek "Sıfır Atık Bilgi Sistemi" kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla kağıt toplayıcılarına yönelik yayımlanan genelge doğrultusunda ilçede kağıt toplayıcılığı yapan vatandaşlar kayıt altına alınıp, "Sıfır Atık Bilgi Sistemi"ne kayıt edilmeye başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ile Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli, belediyeye başvuru yaparak kağıt, atık ve hurda toplama izni alan vatandaşlarla bir araya geldi, kartlarını ve yeleklerini teslim etti.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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