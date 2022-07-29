Malatya'da 2 traktör ve hafif ticari araç çarpıştı 6 kişi yaralandı
Malatya'da iki traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
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Malatya'da iki traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
M.B. (61) yönetimindeki 44 NB 253 plakalı hafif ticari araç ile M.B. (50) idaresindeki 44 AF 014 plakalı traktör ve H.B'nin (68) kullandığı 26 DS 124 plakalı traktör Dilek Mahallesi mevkiinde çarpıştı.
Kazada yaralanan H.B, G.B, H.B, M.B, H.D ile Z.G. yaralandı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel