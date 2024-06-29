Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Malatya'da yapılan çalışmalar sonucunda, yasa dışı silah ticaretini engellemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 2 el bombası ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Malatya'da 2 el bombası ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu bir araçtaki aramada 2 el bombası ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.M.A, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.