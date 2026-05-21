Malatya'da 166 bin sentetik haç ele geçirildi, 2 gözaltı

MALATYA VALİSİ SEDDAR YAVUZ'UN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Malatya'da 166 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getiren şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takip sonucu operasyon düzenledi.

Ekipler, bir kamyonette yaptığı aramada, çuvallar içinde 166 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, narkotik maddelerin arzının engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile istihbarat birimleri ve narkotik timlerinin etkin mücadele yürüttüğünü belirtti.

Vali Yavuz, "Malatya tarihinde yakın zamanda en fazla yakalanan uyuşturucu miktarını ele geçirdiğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle istihbarat birimlerimizin, narkotik timlerimizin gayreti vesilesiyle başta İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 166 bin 376 sentetik ecza ele geçirildi ve 2 zanlı gözaltına alındı." dedi.

Ailelere çağrıda bulunan Yavuz, "Lütfen evlatlarınızı merak edin, onlara sevgi ve zaman yatırımı yapın. Çocuklarınızın kimlerle ve nerede zaman geçirdiğini merak edin." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ile İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer hazır bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
