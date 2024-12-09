Malatya'da 16 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu buldu. Olayla ilgili üç kişi tutuklandı.
Malatya'da 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen H.K, S.N. ve S.K. tutuklandı.