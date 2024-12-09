Malatya'da 16 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada, 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen H.K, S.N. ve S.K. tutuklandı.