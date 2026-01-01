Haberler

Malatya'da 155 yerleşim yerinin kapanan yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 155 yerleşim yerinin yolu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkisi devam ederken, ekipler yolları açmak için solüsyon ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Malatya'da 155 yerleşim yerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kent merkezi ve ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Ekipler, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde solüsyon ve tuzlama çalışması yapıyor.

Açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile Akçadağ'da 54, Arapgir'de 10, Arguvan'da 3, Darende'de 15, Doğanşehir'de 4, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 6, Kale'de 10, Kuluncak'ta 7, Pütürge'de 17, Yazıhan'da 13, Yeşilyurt'ta 12 olmak üzere toplam 155 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Özellikle kar yağışının devam etmesi ve rakımı yüksek kesimlerde tipinin olması nedeniyle açılan yollar tekrar kapanmakta ve ekipler kar yağışının ve tipinin kapattığı yolları tekrar açmakta." ifadeleri yer aldı.

Belediye ekipleri, Arapgir ilçesi Boğazlı Mahallesi'nde nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 74 yaşındaki Ali Gül, mahalle yolu ulaşıma açılarak hastaneye ulaştırıldı.

Pütürge ilçesi Örencik Mahallesi'nde ise yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan bir minibüs kurtarıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
