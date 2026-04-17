Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına ilişkin 3 sanığa hapis cezası

Güncelleme:
Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra bir evin temelinde gömülü bulunan Hüseyin Bağatur'un ölümüyle ilgili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Müvekkillerinin beraatini talep eden sanık avukatları, mahkeme heyeti tarafından dinlendi.

Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra bir evin temeline gömüldüğü tespit edilen Hüseyin Bağatur'u öldürdükleri iddiasıyla aralarında eski eşinin de bulunduğu 3 sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, taraf avukatları, Hüseyin Bağatur'un yakınları, tutuklu sanık Ali Rıza Türker hazır bulundu. Tutuklu sanık Hediye Geçen ile tutuksuz sanık Bayram Türker de duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savcı, mütalaasında, sanıkların "iştirak halinde tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları, suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatlarını istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Ali Rıza Türker ile Hediye Geçen'e ağırlaştırılmış müebbet, Bayram Türker'e de 4 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014'te kaybolan Hüseyin Bağatur'un bulunması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatmıştı. Ali Rıza Türker'in, Bağatur'un kaybolduğu gün bahçesinde bir inşaat başlattığını belirleyen ekipler, 17-18 Temmuz 2024'te inşaatın temelinde yapılan kazıda kemik parçaları, giysi bulmuş, yapılan DNA incelemelerinde kalıntıların Hüseyin Bağatur'a ait olduğunu tespit etmişti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
'Kocamla birliktesin' deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı

Görüntü Türkiye'den! Kadınların erkek kavgası sürpriz sonla bitti
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket
12 yaşındaki çocuklara müebbet cezası vermeye hazırlanan El Salvador dünyayı ayağa kaldırdı

Dünya tarihinde eşi benzeri yok! O ülkede çocuk suçlulara müebbet