Devremde yıkılan evin temelinde ceset bulunmuştu: Cinayet davasında 2 sanığa müebbet, 1 sanığa da 4 yıl hapis

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde Kahramanmaraş depreminde yıkılan eski eşinin yaptırdığı evin temelinde 10 yıl sonra cesedi bulunan Hüseyin Bağatur'un (36) öldürülmesine ilişkin görülen davada Ali Rıza Türker ile Bağatur'un eski eşi Hediye Geçen'e ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanık Bayram Türker'e ise 4 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde Hediye Geçen'in 2014 yılında yaptırdığı müstakil ev de yıkıldı. Depremin ardından kayıp Hüseyin Bağatur'un yakınları Hediye Geçen'in sık sık evin bulunduğu bölgeye gelişini şüpheli bularak durumu polise bildirdi. Bunun üzerine soruşturmayı yeniden başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hediye Geçen'in telefonlarını teknik takibe aldı. Teknik takip sırasında Hediye Geçen'in sık sık Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşler ile görüştüğü ve evin enkazıyla ilgili konuşma yaptıkları tespit edildi. Geçmişe yönelik HTS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, depremde yıkılan Hediye Geçen'e ait evin 2014 yılında yapımı sırasında Türker kardeşlerin telefonlarının bölgede sinyal verdiğini belirledi.

KADAVRA KÖPEKLER TEPKİ VERDİ

Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri, savcılık kararıyla depremde yıkılan Hediye Geçen'e ait evde kadavra köpekler ile arama yaptı. Evin yıkılmayan bölümlerinin iş makinesiyle yıkılarak zemine ulaşılmasının ardından kadavra köpeklerinin tepki verdiği bölgede yapılan kazıda kemik parçaları bulundu. 10 yıldır kayıp olarak aranan Hüseyin Bağatur'a ait olduğu değerlendirilen kemikler, DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli inceleme ve DNA analizleri sonucunda, bulunan kalıntıların Hüseyin Bağatur'a ait olduğu belirlenerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisler, Hediye Geçen ile Ali Rıza ve Bayram Türker kardeşleri gözaltına aldı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davada Hediye Geçen, Ali Rıza Türker tutuklu, Bayram Türker ise tutuksuz yargılandı. Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bugün karar verildi. Duruşmaya; taraf avukatları, Bağatur'un yakınları ve tutuklu sanık Ali Rıza Türker katıldı. Hediye Geçen ile tutuksuz sanık Bayram Türker ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları ise suçlamaları kabul etmeyerek müvekkillerinin beraatını istedi. Tarafların beyanlarını dinleyip değerlendiren mahkeme heyeti, sanıklar Ali Rıza Türker ile Hediye Geçen'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Bayram Türker'e ise 4 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı