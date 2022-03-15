Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'de sanatseverlerle buluştu

MALATYA (Bültenler) - Malatya'da 35 yıldan beri sanat ve eğitim çalışmalarını devam ettiren İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Doğan Akbulut, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nin de girişimleriyle ilk kişisel sergisini açtı. Serginin ev sahipliğini yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde toplam 23 sanat eseri sergilendi.

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Doğan Akbulut, sergiyi değerlendiren kısa bir konuşma yaparak, "Yaklaşık 35 yıldır Malatya'dayım ilk defa sergi açıyorum. Bizim isteğimiz çağdaş sanatla geleneksel sanatı bir arada insanlarımız görebilsin. Sanat, sadece bir yansıtma, bir öykünme, bir taklit değildir. Sanatın toplumsal anlamda sorumluluğa dayalı bir söylemi de vardır. Sanatçı bunları da yapar. Kendimi sanat eğitimcisi olarak görüyorum. Burada birçok öğrencim de var. Birçok öğrenci yetiştirdik. Bu sergi Malatya'da açılan ilk çağdaş sanat sergisi oldu" dedi.

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