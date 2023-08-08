Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Duranlar ve Göktarla Mahallelerini Ziyaret Etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Duranlar ve Göktarla Mahallelerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt İlçesine bağlı Duranlar ve Göktarla Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Gürkan, yapımı tamamlanan yol ve çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunarak, mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.

Duranlar Mahallesi Muhtarı Hikmet Aslan, Başkan Gürkan'a yapmış olduğu hizmet ve çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sunarak, çalışmaların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Genel Sekreteri Latif Okyay ise bu dönemde yaklaşık 25 kilometre ikinci kat sathi kaplama yaptıklarını belirterek, "Duranlar mahallesinde 4 kilometre kadar hattımız tamamlandı. Yine Göktarla mahallesine giden yolumuz tamamlandı. Bu bölgede sathi kaplama olmayan bir yolumuz yok" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, görevlerinin şehre hizmet etmek olduğunun altını çizerek, "Yaşadığımız depremlere rağmen hizmetlerimizde hiç bir sekme olmadığı gibi artı çok daha segment yükselterek, hizmetlere devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Göreve geldiklerinde altyapısı olmayan, susuz, asfaltsız ve akarsulara atık suyun katıldığı bir Malatya'nın olmayacağını söylediklerini belirten Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda bütün ilçelerimize çöp aktarma istasyonları yaptık. 2 adet Beton santrali kurduk ile 2 adet de asfalt plenti kurduk. İnşallah Allah'ın izniyle samimi olursak her şeyin üstesinden geliriz. Geri dönüşümle ilgili ve bundan sonraki süreçteki haklarla ilgili önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağız. Bütün muhtarlarımızı çağıracağımız toplantıda da yerinde dönüşümün, şehir merkezindeki dönüşümün, ticarethanenin, köy evlerinin usul ve esası nedir onlarla ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Bu sıcak karşılamanız için bizlere gönlünüzü yüreğinizi açtığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA