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Malatya Battalgazi'de iki katlı binanın çatısındaki yangın 1 saatte söndürüldü

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Malatya Battalgazi'de iki katlı binanın çatısındaki yangın 1 saatte söndürüldü
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA
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