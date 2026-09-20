Malatya Battalgazi'de iki katlı binanın çatısındaki yangın 1 saatte söndürüldü

Malatya Battalgazi'de iki katlı binanın çatısındaki yangın 1 saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hamidiye Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA