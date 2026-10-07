Malatya Battalgazi'de eğitim çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'nın Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline sağlık taraması gerçekleştirildi.

Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, kamu çalışanlarının sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık taraması yapıldı.

Çalışma kapsamında diyetisyen, sosyal çalışmacı, fizyoterapist ile ağız ve diş sağlığı ekipleri de hazır bulundu.

Personellerin boy-kilo, kan şekeri ve tansiyon seviyelerini de ölçen ekipler, tarama sonuçlarına göre yönlendirmede bulundu.

Kaynak: AA