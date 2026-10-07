Haberler

Malatya Battalgazi'de eğitim çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Battalgazi'de eğitim çalışanlarına sağlık taraması yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitim personeline sağlık taraması yapıldı. Taramada boy-kilo, kan şekeri ve tansiyon ölçülerek personele sonuçlara göre yönlendirmede bulunuldu.

Malatya'nın Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline sağlık taraması gerçekleştirildi.

Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, kamu çalışanlarının sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık taraması yapıldı.

Çalışma kapsamında diyetisyen, sosyal çalışmacı, fizyoterapist ile ağız ve diş sağlığı ekipleri de hazır bulundu.

Personellerin boy-kilo, kan şekeri ve tansiyon seviyelerini de ölçen ekipler, tarama sonuçlarına göre yönlendirmede bulundu.

Kaynak: AA
Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Mesut Özil en sevdiği motoru satışa çıkardı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paris savaş alanına döndü! Öğrenci protestolarında ortalık karıştı

Aşıklar şehri savaş alanına döndü! Ülkede tam bir kaos var

TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor

TFF'den Arda Turan bombası!

San Marino, 90+3'te yıkıldı

San Marino, 90+3'te yıkıldı
İki yolcu uçağı pistte çarpıştı! Kanat ve kuyruk hasar gördü

Havalimanında büyük panik: İki yolcu uçağı pistte çarpıştı
Aleyna Tilki aşk hayatını anlattı: Biriyle el ele sokakta da yürümedim

Ünlü şarkıcı aşk hayatını anlattı
Çeşme Belediyesi'ne operasyon! Başkan yardımcısı ve imar müdürü gözaltına alındı

Lal Denizli'nin yardımcısı ve üst düzey isim gözaltına alındı
ABD ordusunda 65 yıl sonra bir ilk! İnfaz tarihini açıkladılar

Dünyanın kilitlendiği tarihi infaz için geri sayım başladı