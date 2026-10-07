Malatya Battalgazi'de eğitim çalışanlarına sağlık taraması yapıldı

Malatya Battalgazi'de eğitim çalışanlarına sağlık taraması yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitim personeline sağlık taraması yapıldı. Taramada boy-kilo, kan şekeri ve tansiyon ölçülerek personele sonuçlara göre yönlendirmede bulunuldu.
Malatya'nın Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline sağlık taraması gerçekleştirildi.
Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, kamu çalışanlarının sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla sağlık taraması yapıldı.
Çalışma kapsamında diyetisyen, sosyal çalışmacı, fizyoterapist ile ağız ve diş sağlığı ekipleri de hazır bulundu.
Personellerin boy-kilo, kan şekeri ve tansiyon seviyelerini de ölçen ekipler, tarama sonuçlarına göre yönlendirmede bulundu.
Kaynak: AA