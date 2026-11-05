Malatya Battalgazi'de 10 kilometrelik yolun genişliği 4 metreden 9 metreye çıkarıldı

Malatya Battalgazi'de 10 kilometrelik yolun genişliği 4 metreden 9 metreye çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya Battalgazi'de Kapıkaya, Karatepe ve Şişman mahallelerini bağlayan 10 kilometrelik yolun genişliği 9 metreye çıkarıldı. Daha önce 4 metre olan yolda genişletme ve asfaltlama sürüyor, tamamlanınca ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Kapıkaya, Karatepe ve Şişman mahallelerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik grup yolunun genişliği 9 metreye çıkarıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 4 metre genişliğinde olan yolda genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalleler arasındaki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA