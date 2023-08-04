Malatya Arguvan'da Kayısı Hasadı Sürüyor

Malatya'nın tahıl ambarı olarak bilinen Arguvan ilçesinde kayısı hasadı sürüyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Malatya'da çiftçilerin hasat telaşı sürüyor. Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısı aynı zamanda binlerce mevsimlik tarım işçisine de ekmek kapısı oluyor. Arguvan ilçesinde devam eden hasada dair açıklamalarda bulunan Arguvan İlçe Tarım Orman Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Mehmet Özdemir," İlçemizde aşırı sıcaklara rağmen kayısı hasadı yoğun bir şekilde devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden etkilenen ilçemizdeki üreticimiz ilaçlamada geç kaldığı için kayısı da monilya hastalığı yaygın bir şekilde görünüyor. Yaşanan don, monilya hastalığı ve doluya maruz kalan kayısıda bu sene rekolte de kalitede oldukça düşük. Yağışların zamanında yağmaması buna bağlı olarakta ilaçlamanın istenilen günlerde yapılamaması kayısı da ciddi çillenmeye de neden oldu. Yine ilçemizde çağla döneminde yağan dolu yağışı ile kayısılarımız yüzde 50 oranında hasar almıştı. Sigortası olmayan çiftçilerimiz hububat hasadında olduğu gibi ciddi bir mağduriyet yaşadılar. Arguvanlıların kayısıdan yana da yüzü gülmedi" dedi. Kayısı üreticisi Hasan Sarıgül ise "Bu yıl Ermişli Mahallemizdeki kayısı hasadını Şanlıurfa Siverek'ten gelen 9 kişilik bir ailemizle birlikte yapıyoruz. Bu yıl yaşanan don olayı, aşırı soğuklar, şiddetli rüzgar, ilkbaharda yaşanan dolu yağışı ve düzensiz yağışlardan dolayı bu yıl verimde kalitede istediğimiz gibi olmadı. Çil ve dolu yarası biz kayısı üreticilerine ciddi zarar verdi. Ağaçların diplerinin sürülmesi, çabalama, ilaç, su, gübre, mazot, işçi giderlerimiz çok fazla. Bu yıl günlük kişi başı yevmiye 447 TL oldu. Ekonomik şartlarımız göz önüne alındığında işçilerimizi zor şartlarda çalıştırıyoruz. Kayısı hasadından sonra masraflarımızı düşünce elde avuçta bir şey kalmayacak" ifadelerini kullandı

Tarım işçisi Halit Gülalan da, "Şanlıurfa Siverek'ten ailemle beraber Arguvan'a geldik. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlıyoruz; gün içerisinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığına aldırmadan kayısı silkeleme, toplama, serme ve patik işlemini yapıyoruz. Zorlu şartlarda ekmek parası için günlük 447 TL yevmiye ile çalışıyoruz" diye konuştu. - MALATYA