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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.26'da, yerin 11.46 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akçadağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.26'da oldu. Yerin 11.46 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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