Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akçadağ ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 10.26'da oldu. Yerin 11.46 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı