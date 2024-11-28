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Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu'ndan Şırnak'ta Konser

Malatya 2. Ordu Komutanlığı Bandosu'ndan Şırnak'ta Konser
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Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlediği konserde marş ve türküleri seslendirdi. Konseri, öğrenciler ve vatandaşlar büyük bir ilgi ile izledi.

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı Bandosu, Şırnak'ın Uludere ilçesinde konser verdi.

Şenoba Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, öğrenciler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Marş ve türküleri seslendiren bandoya dinleyiciler zaman zaman eşlik etti.

Konseri, Uludere Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İbrahim Halil Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş da izledi.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel
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