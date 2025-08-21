Malabadi Köprüsü'nde Boğulma Olayı

Malabadi Köprüsü'nde Boğulma Olayı
Diyarbakır ile Batman arasında bulunan Malabadi Köprüsü altında serinlemek için suya giren Osman Hülagü boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Malabadi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için köprünün altından geçen Batman Çayı'na giren Osman Hülagü, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucu Hülagü'nün cansız bedeni sudan çıkarıldı. Hülagü'nün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
