Malabadi Köprüsü'nde Boğulma Olayı

DİYARBAKIR ile Batman arasında bulunan tarihi Malabadi Köprüsü altındaki Batman Çayı'na serinlemek için giren ve gözden kaybolan Osman Hülagü (24) boğuldu.

Olay, öğleden sonra Malabadi Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Serinlemek için köprünün altından geçen Batman Çayı'na giren Osman Hülagü, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ile Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmaları sonucu Hülagü'nün cansız bedeni sudan çıkarıldı. Hülagü'nün cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.