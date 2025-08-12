Maksim Mrvica İstanbul'da Müzik Severlerle Buluşacak

Dünya çapında ünlü piyanist Maksim Mrvica, 25 Ekim'de İstanbul'da konser verecek. Performansında Chopin, Prokofiev ve Çaykovski eserlerinin yanı sıra ABBA ve Queen'in parçalarıyla film müziklerine de yer verecek.

Piyanist Maksim Mrvica, dünya turnesi kapsamında 25 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Dünya çapında 57 ülkede 5 milyondan fazla albümü satılan, tüm konserlerini kapalı gişe sahneleyen sanatçı, Volkswagen Arena'da konser verecek.

Performanslarıyla sayısız altın ve platin plak sahibi dünyaca ünlü crossover piyanisti, dinleyicilere Frederic Chopin, Sergey Prokofiev ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerinden oluşan 12. stüdyo albümünü seslendirecek.

Maksim Mrvica, konserde ayrıca ABBA ve Queen'in gruplarının hit parçalarını, "Exodus", "Game of Thrones" ve "Karayip Korsanları" gibi filmlerin ikonik müziklerini yorumlayacak.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
