Makas atarak ilerleyen lüks otomobil, başka bir araca çarpıp kaçtı; o anlar kamerada

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde yoğun trafikte lüks otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheli sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, kaza anı bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki lüks otomobilin sürücüsü, araçların arasında tehlikeli şekilde makas atarak ilerlemeye başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı istikamette giden bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, lüks araç sürücüsü kazanın ardından durmayarak, hızla olay yerinden kaçtı.

Lüks otomobilin trafikte tehlikeli seyri ve kazaya karıştığı anlar, arkasından gelen bir başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; şüphelinin yoğun trafikte hızla makas attığı, ardından önündeki otomobile çarparak durmaksızın yoluna devam ettiği anlar yer aldı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini ve aracın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı