Makao'da Güz Ortası Festivali Kutlamaları
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MAKAO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önünde yaklaşan Güz Ortası Festivali kutlamaları dekorları görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)
MAKAO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önünde yaklaşan Güz Ortası Festivali kutlamaları dekorları görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel