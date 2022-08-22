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Makao'da Güz Ortası Festivali Kutlamaları

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Makao'da Güz Ortası Festivali Kutlamaları

MAKAO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önünde yaklaşan Güz Ortası Festivali kutlamaları dekorları görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

MAKAO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Aziz Paul Katedrali Harabeleri'nin önünde yaklaşan Güz Ortası Festivali kutlamaları dekorları görülüyor, 21 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aziz Paul Makao Güncel Haberler

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