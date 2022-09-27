Makao'da Dünya Turizm Günü'nde Tepsi Taşıma Yarışı Düzenlendi
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MAKAO, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Dünya Turizm Günü için düzenlenen tepsi taşıma yarışına katılan yarışmacılar görülüyor, 27 Eylül 2022. Makao'da Salı günü Dünya Turizm Günü'nü kutlamak için tepsi taşıma yarışı düzenlendi.
MAKAO, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da Dünya Turizm Günü için düzenlenen tepsi taşıma yarışına katılan yarışmacılar görülüyor, 27 Eylül 2022. Makao'da Salı günü Dünya Turizm Günü'nü kutlamak için tepsi taşıma yarışı düzenlendi. Yerel yiyecek-içecek ve turizm sektörlerinde çalışan 130 kadar katılımcının yer aldığı yarış Makao'nun St. Paul Katedrali Kalıntıları ve Senado Meydanı gibi turistik bölgelerini içine alan bir rota üzerinde yapıldı. (Fotoğraf: Cheong Kam Ka/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel