Balıkesir'de iskelede mahsur kalan kediyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iskelenin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından başarıyla kurtarıldı. Olay, vatandaşların ihbarıyla meydana geldi ve kurtarma anı kameraya alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir iskelenin altında mahsur kalan kedi, Sahil Güvenlik Komutanlığının dalgıçları tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Akçay Mahallesi sahilindeki iskelenin altında bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığının dalgıçları, kediyi kurtarmak için çalışma yaptı.

Ekipler, iskelenin altındaki karanlık ve dar alanda kedinin yerini tespit etti.

Dalgıçlarca bulunduğu yerden kurtarılan kedi, karaya taşınıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kedinin kurtarılma anı kamerayla kayda alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
