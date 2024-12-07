Mahsun Kırmızıgül'ün Annesi Faike Arık Son Yolculuğuna Uğurlandı
99 yaşında hayatını kaybeden Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık, Diyarbakır'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Cenazeye birçok sanatçı ve milletvekili katıldı.
Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı. Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi. Arık'ın cenazesi, Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'nde toprağa verildi.