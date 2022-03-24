Mahra'nın sol beyin lobunda ağır hasar tespit edildi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin'in (10) beyin MR sonucunun çıktığını belirten babası Murat Pınar, "Sonuçlar kötü, özellikle sol beyinde ağır hasar tespit edildi" dedi.

Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında, Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyon çarptı. Mahra, sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

Acılı baba, hastane önünde beklerken, kızının fotoğraflarından oluşan, Şebnem Ferah'ın söylediği 'Deli Kızım Uyan' şarkısı eşliğinde yaptığı klibi izlerken duygusal anlar yaşadı.