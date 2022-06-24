Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kabrine ziyaretçi akını
AA - Kerem Alp Eren Kaya - Güncel
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İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde medfun hocası Ali Haydar Efendi'nin yanında toprağa verildi.
İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde medfun hocası Ali Haydar Efendi'nin yanında toprağa verildi. Ustaosmanoğlu'nun kabri akşam saatleri olmasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı.
AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel