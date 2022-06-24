Mahmut Ustaosmanoğlu'nun kabrine ziyaretçi akını İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde medfun hocası Ali Haydar Efendi'nin yanında toprağa verildi. İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde medfun hocası Ali Haydar Efendi'nin yanında toprağa verildi. Ustaosmanoğlu'nun kabri akşam saatleri olmasına rağmen ziyaretçi akınına uğradı. AA / Kerem Alp Eren Kaya - Güncel Mahmut Ustaosmanoğlu Ali Haydar Efendi İstanbul Güncel Haberler

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