Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Cübbeli Ahmet Hoca'ya vasiyeti: Benim yakınımda kendine bir mezar al

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası Cübbeli Ahmet Hoca'nın yıllar önce Habertürk'e verdiği röportajda söyledikleri yeniden gündem oldu. Cübbeli, o röportajda Ustaosmanoğlu'nun kendisinden bir istekte bulunarak "Benim yakınımda kendine bir mezar al" dediğini aktarmıştı.