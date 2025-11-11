Haberler

Mahmut Tanal'dan İBB Soruşturmasına Sert Tepki

Güncelleme:
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin hukukun değil siyasetin ürünü olduğunu belirterek, adaletin değil, siyasetin etkisiyle şekillenen bir yargı mühendisliği girişimi olduğunu ifade etti. Tanal, muhalefeti yargı yoluyla tasfiye etmeye çalışanların hukuku araç olarak kullandığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB soruşturması iddianamesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame, hukukun değil siyasetin eseridir. Henüz mahkemeye bile sunulmadan '4 bin sayfalık suçlama' manşetleriyle servis edilmesi, soruşturmanın gizliliğini, masumiyet karinesini ve yargının tarafsızlığını yerle bir etmiştir. Sandıkta yenemediklerini, yargı yoluyla tasfiye etmek isteyenler, hukuku araç, demokrasiyi kurban ediyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabında İBB iddianamesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame, hukukun değil siyasetin eseridir. Henüz mahkemeye bile sunulmadan '4 bin sayfalık suçlama' manşetleriyle servis edilmesi, soruşturmanın gizliliğini, masumiyet karinesini ve yargının tarafsızlığını yerle bir etmiştir. Bu tablo, adaletin değil, siyasetin eliyle şekillenen bir yargı mühendisliği girişimidir. Hukukun amacı iktidarı değil, adaleti korumaktır. Bir kişiyi hedef alarak CHP'ye kapatma zemini hazırlamak, Anayasa'nın 68 ve 69. maddelerine, demokratik düzenin özüne ihanettir. Sandıkta yenemediklerini, yargı yoluyla tasfiye etmek isteyenler, hukuku araç, demokrasiyi kurban ediyorlar. Adaletin kapısına siyaset zinciri vurulamaz. Hukuku çiğneyen, halkın iradesini ezemez."

Kaynak: ANKA / Güncel
Haberler.com
