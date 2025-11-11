Mahmut Tanal'dan İBB Soruşturmasına Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İBB soruşturması iddianamesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame, hukukun değil siyasetin eseridir. Henüz mahkemeye bile sunulmadan '4 bin sayfalık suçlama' manşetleriyle servis edilmesi, soruşturmanın gizliliğini, masumiyet karinesini ve yargının tarafsızlığını yerle bir etmiştir. Sandıkta yenemediklerini, yargı yoluyla tasfiye etmek isteyenler, hukuku araç, demokrasiyi kurban ediyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabında İBB iddianamesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

