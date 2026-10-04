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Mahmut Arıkan staj ve çıraklık sürelerinin emeklilikte yok sayılmasına tepki gösterdi

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Mahmut Arıkan staj ve çıraklık sürelerinin emeklilikte yok sayılmasına tepki gösterdi
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Stajyer ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve heyetle görüştü. Arıkan, staj ve çıraklık sürelerinin emeklilikte yok sayılmasına tepki gösterdi, konuyu başta TBMM olmak üzere gündemde tutacağını belirtti.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Stajyer ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve beraberindeki heyetle görüştü. Arıkan, staj ve çıraklık dönemindeki çalışma sürelerinin emeklilik hesabında dikkate alınmamasına tepki gösterdi.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stajyer ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve kıymetli üyeleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledik. Yıllarca alın teri dökmüş, üretime katkı sunmuş insanlarımızın işe başladıkları günün emeklilik hesabında yok sayılması kabul edilemez. Bu mağduriyet giderilene, emek sahibinin hakkı teslim edilene kadar meseleyi başta TBMM olmak üzere her platformda gündemde tutmaya ve haklı mücadelelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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