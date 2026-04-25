Mahmut Arıkan: "Sinan Ateş Cinayetinin de Önümüzdeki Dönemde Açılması Gerekiyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gülistan Doku soruşturmasında gösterilen hassasiyetten memnuniyet duyduklarını ancak aynı duyarlılığın Sinan Ateş cinayeti davası için de gösterilmesi gerektiğini söyledi. Arıkan, "Zor olan dosyalar gözden kaçırılacak olursa burada adaletin samimi olmadığı görülür. Sinan Ateş cinayetinin de önümüzdeki dönemde açılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gülistan Doku soruşturmasında gösterilen hassasiyetten memnuniyet duyduklarını ancak aynı duyarlılığın Sinan Ateş cinayeti davası için de gösterilmesi gerektiğini söyledi. Arıkan, "Zor olan dosyalar gözden kaçırılacak olursa burada adaletin samimi olmadığı görülür. Sinan Ateş cinayetinin de önümüzdeki dönemde açılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İstanbul Kağıthane ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu. Arıkan, iktidara Sinan Ateş cinayeti dosyasının yeniden açılması için çağrıda bulundu.

Gülistan Doku davasında gösterilen hassasiyetten memnuniyet duyduklarını ancak aynı duyarlılığın Sinan Ateş cinayeti davası için de gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Arıkan, "Zor olan dosyalar gözden kaçırılacak olursa burada adaletin samimi olmadığı görülür. Sinan Ateş cinayetinin de önümüzdeki dönemde açılması gerekiyor" dedi.

"Yolsuzlukları önlemek adına özel bir denetim mekanizması inşa edeceğiz"

İktidara gelmeleri durumunda devlet yönetiminde köklü değişiklikler yapacaklarını belirten Arıkan, "partizanca kadrolaşmanın" önüne geçeceklerini ve son 7-8 yıl içerisinde yapılan tüm büyük ihaleleri yeniden gözden geçireceklerini söyledi. Yolsuzlukları önlemek adına özel bir denetim mekanizması inşa edeceklerini kaydeden Arıkan, yolsuzlukla mücadele için "müstakil bir bakanlık" kuracaklarını ve RTÜK'ü yeniden yapılandıracaklarını açıkladı.

Ekonomik verilere de değinen Arıkan, TÜİK istatistiklerini hazırlayan personelin her hafta pazara gidip alışveriş yapma mecburiyeti getireceklerini ifade ederek, hayat pahalılığına vurgu yaptı.

Bölgesel barış ve küresel güç dengeleri için "Beyaz Kuşak Projesi"ni hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıklayan Arıkan; Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan ve İran'ın yer alacağı bir saldırmazlık anlaşmasının ABD ve İsrail'in bölgedeki oyunlarını çökerteceğini iddia etti. Arıkan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın bölge hakkındaki açıklamalarına da tepki göstererek, iktidarı sessiz kalmakla eleştirdi.

Kaynak: ANKA
