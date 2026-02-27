Haberler

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Reyhani Vakfı Başkanı Konyevi İle Biraraya Geldi

Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'daki Reyhani Vakfı'nı ziyaret etti ve vakıf başkanı Feyzullah Konyevi ile görüştü.

(ANKARA) -Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Reyhani Vakfı Başkanı Feyzullah Konyevi ile görüştü.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Konya'da Reyhani Vakfı'nı ziyaret ederek vakıf başkanı Feyzullah Konyevi ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA
