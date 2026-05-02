Mahmut Arıkan'ın Açıklamaları... Fatih Erbakan: Bizim Adaylığımızla İlgili Bir Mutabakatımız Oluşmamıştı, Tam Olarak Kimi Kastettiğini Bilemeyiz

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Saadet Partisi ile ittifak konusunda anlaştınız mı? O aday siz misiniz" sorusunu yanıtlarken, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bu konuda bir görüşmesinin olmadığını söyledi. Erbakan, "Bizim adaylığımızla ilgili bir mutabakatımız oluşmamıştı. Dolayısıyla kendisinin tam olarak kimi kastettiğini bilebilmemiz mümkün değil, kendisine sormak gerekir. Ancak biz yeniden Refah Partisi olarak 2028 seçimlerinde inşallah cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını belirtmek isterim" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneği Genel Merkezi'nde, partisinin il başkanları toplantısına katıldı. Erbakan, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okullarda meydana gelen silahlı saldırıları hatırlatan Erbakan, "Evlatlarımızın kalbi boş bırakıldı. Siz o kalbi Allah korkusuyla, insan sevgisiyle, mahlukata şefkat bilinciyle doldurmazsanız o boşluğu gelir başkası doldurur. Çeteler doldurur, uyuşturucu doldurur. Dijital dünyanın zehri doldurur. Sanal kumar doldurur. Sonra da çıkıp 'bu çocuklar neden böyle oldu' diye soramazsınız. İşte bu yüzden biz 'Manevi Vatan' diyoruz. Nasıl ki denizlerimiz 'Mavi Vatan', hava sahamız Gök Vatan ise ormanlarımız Yeşil Vatan ise Manevi Vatan da bizi biz yapan değerlerimiz, inançlarımız, geleneklerimizdir. Bizi biz yapan, Manevi Vatanımızdır" dedi.

"Milyonlarca bağımlıya karşı hepitopu 143 tedavi merkezimiz var"

Gençlerin sanal kumar ve uyuşturucu bataklığına hapsolduğunu belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin ev genci sayısı, Avrupa kıtasındaki birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Ne eğitimde ne istihdamda olan, tabiri caizse kendi evinde müebbet hapse mahküm edilen evlatlarımızın sayısı tam 6 milyona dayandı. Bu ne demek biliyor musunuz? Norveç'in nüfusundan daha fazla gencimiz, kendi vatanında hayal kurmayı bıraktı, dört duvar arasına hapsoldu. Sanal kumar ve bahis bataklığında hayatına son veren insanlarımızın utancına, geride kalanların o ızdırabına ve çaresizliğine bir bakınız. Bugün yasa dışı bahis pazarı Türkiye'de yıllık tam 50 milyar doları bulmuş durumda. Tam 20 milyon kişi. Yani her 4 kişiden biri, neredeyse her aileden bir ferdimiz bu illetin pençesine düşmüş. Çelişkiye bakınız; tüm bunlar alnı secdeli, dili dualı insanların tertemiz oylarıyla iktidara gelenlerin devrinde yaşanıyor. Bu kumarda asıl kaybedilense bir neslin umudu, bir ülkenin yarınıdır. Dahası da var. Her sokağın köşesinde, her parkın kuytusunda uyuşturucu belasıyla günden güne eriyen dağ gibi vatan evlatlarına bakın. Adalet Bakanlığı verileri alarm veriyor: Uyuşturucu suçlarından açılan dosya sayısı son 10 yılda tam yüzde 273 arttı. Ana babalar feryat figan, 'Çocuğumu kurtarın, tedavi edin' diye kapı kapı çare arıyor. Ama bakıyorsunuz milyonlarca bağımlıya karşı hepitopu 143 tedavi merkezimiz var. Toplam yatak sayısı bin 582. Yani bir yatağa binlerce bağımlı düşüyor."

"Faize para var ama evlatlarımızı kurtaracak merkezlere yok"

Bu ihmalin vicdanları sızlatan bir başka boyutuna bakın. 2016 yılında 6 ilde yapılacağı söylenen ama on yıldır bir çivi bile çakılmayan AMATEM'ler nerede? Bütçesi sadece 3 milyar 220 milyon lira. Koca bir ülke için bir neslin kurtuluşu için gereken para bu. Peki, bu 3 milyar ne demek? Bu para bu ülkenin sadece 10 saatlik faiz ödemesi demek. Bir günde değil, bir haftada değil, sadece 10 saat. Demek ki mesele para ya da imkan değil.

Mesele açık: Faize para var ama evlatlarımızı kurtaracak merkezlere yok. Peki, soruyorum: Uyuşturucu batağındaki evlatlarımızı kurtarmak için gereken bu para neden bulunamıyor? Hazine, vatan evladına gelince mi tamtakır? Gece gündüz çalıştığı halde evladına bir ayakkabı alamayan babalara bakın. Her köşesinden bereket fışkıran Anadolumuzda, açta açıkta kalan, tefecilerin eline düşen, traktörü biçerdöveri haczedilen çiftçilerimize bakın. Günlerce siftah yapamayan, adeta sinek avlayan esnafımıza bakın. 86 milyon memleket evladının her birinin çehresine, ızdırabına, bıkkınlığına, bitkinliğine bir bakın. Milletimizin elinden biz tutacağız, yaralarını biz saracağız."

"4 bin lirayla değil kurban almak, 4 kilo eti zor alıyorsun"

İktidarı emeklilere verilen 4 bin liralık bayram ikramiyesi üzerinden eleştiren Erbakan, "2015 yılında emeklimize bayramda bin lira ikramiye verildiğinde, vatandaşımız 700 lirasıyla kurbanını alıyor, kalanla da çoluğuna çocuğuna bayram harçlığı veriyordu. Bugün emeklimizin bayram ikramiyesi 4 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar 18-20 bin lira. O 4 bin lirayla değil kurban almak, 4 kilo eti zor alıyorsun. İmtiyazlı holdinglere gelince trilyonları aktaraniktidarın emeklimize layık gördüğü yaşam işte budur" dedi.

"Bizim adaylığımızla ilgili bir mutabakatımız oluşmamıştı"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, "Cumhur İttifakı'na kapıları kapattınız. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da 'herkes oh be diyeceği bir aday çıkaracağız' demişti. Saadet Partisi ile ittifak konusunda anlaştınız mı? O aday siz misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tabii Sayın Genel Başkanın Mahmut Arıkan Bey'in ifadelerini biz de duyduk. Ancak bizim kendisiyle bunun öncesinde bir görüşmemiz veya bizim adaylığımızla ilgili bir mutabakatımız oluşmamıştı. Dolayısıyla kendisinin tam olarak kimi kastettiğini bilebilmemiz mümkün değil, kendisine sormak gerekir. Ancak biz yeniden Refah Partisi olarak 2028 seçimlerinde inşallah cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını belirtmek isterim. Dolayısıyla bizim adaylığımız konusundan mutabık kalacak, bizim adaylığımıza destek olacak diğer siyasi partilerinde bulunması bizi tabii ki memnun eder. Böyle bir mutabakat olursa da diğer bizim adaylığımızı destekleyen siyasi partilerin seçmenin teveccühüne de layık olmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim."

"Butlan kararı çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum"

"CHP'ye butlan konusu gündemde bu konuda da görüşünüzü alabilir miyiz" sorusu üzerine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şunları söyledi:"

"Tabii diğer taraftan butlan konusu var. Bununla ilgili bizim eskiden beri söylediğimiz bir 'kontrollü seçim' kavramı vardı. Buradan kastımız; rakiplerin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, koşulların Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği, seçimin zamanının baskın bir şekilde alelacele Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlendiği bir kontrollü seçimin yapılması."

Karşısında kazanacak bir adayın olmayacağı şekilde bir seçime gidilmesi. Bu noktada bir butlan olması ve tekrardan CHP'nin eski yönetimine dönmesi tekrardan 2023 seçimlerinde olduğu gibi bir şekilde seçime girmesi şeklinde bir düşünce olabilir. Dolayısıyla biz de bu konuda temkinliyiz ve hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bana sorarsanız butlan kararı çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA