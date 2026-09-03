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Arıkan'dan Davutoğlu Soruşturmasına Tepki: 'Yargının Siyasallaşması Vahim Bir Gelişme'

Arıkan'dan Davutoğlu Soruşturmasına Tepki: 'Yargının Siyasallaşması Vahim Bir Gelişme'
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ahmet Davutoğlu hakkında 2022 yılındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Arıkan, siyasi eleştirilerin yargının konusu olmaması gerektiğini belirterek, bu durumun yargının siyasallaşması adına vahim ve endişe verici olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ihtiyacının tam bağımsız yargı, özgür siyaset ve eksiksiz bir hukuk devleti olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatılmasına tepki göstererek, "Soruşturma başlatılması, siyasi eleştiriye tahammül ile bağdaşmayan, yargının siyasallaşması adına vahim ve endişe verici bir gelişmedir. Siyasi eleştiriler yargının konusu değil, siyasetin gündemidir" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ahmet Davutoğlu hakkında 2022 yılındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş son Başbakanı Ahmet Davutoğlu hakkında, önceki yıllarda da medyada defalarca yer almış 2022 yılındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek soruşturma başlatılması, siyasi eleştiriye tahammül ile bağdaşmayan, yargının siyasallaşması adına vahim ve endişe verici bir gelişmedir" diyen Arıkan, Davutoğlu'nun devlet tecrübesi ve siyasi birikimine dikkati çekerek, "Siyasi eleştiriler yargının konusu değil, siyasetin gündemidir" ifadelerini kullandı.

Arıkan, şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık gibi önemli görevlerde bulunmuş; devlet tecrübesi, akademik birikimi, siyasi nezaketi ve ahlakı ortada olan Sayın Davutoğlu'nun eleştirileri bir soruşturma değil, ancak üzerinde düşünme vesilesi olabilir. Yargı; siyasi hesaplaşmaların, muhalif olanı susturmanın bir aracı değildir. Aksine siyasetin ve milletin, iktidar gücü karşısındaki en önemli güvencesidir. Bugün içeride ve dışarıda çetin krizlerle boğuşan Türkiye'nin ihtiyacı; baskıdan korkan ve susan bir siyaset değil, tam bağımsız yargı, özgür siyaset ve eksiksiz bir hukuk devletidir."

Kaynak: ANKA
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