Mahmut Arıkan, Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için başsağlığı diledi

Mahmut Arıkan, Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Aliağa'daki demir çelik tesisinde yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı. Arıkan, patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Aliağa'daki demir çelik tesisinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa dileğinde bulundu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa'da bulunan demir çelik tesislerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA