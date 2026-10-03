Mahmut Arıkan, 78 Can İçin Adalet Nöbeti'nde bakanlara istifa çağrısı yaptı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anıtpark'taki "78 Can İçin Adalet Nöbeti"nin 2. gününde aileleri ziyaret etti. Arıkan, "Türkiye'nin dört bir tarafında, yargı kurumlarında ve adalet koridorlarında adaleti bulamayan insanların böyle parklarda, Meclis önünde eylem yapmak zorunda kalmaları Türkiye'nin hak ettiği bir görüntü değildir" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Ankara Anıtpark'ta düzenledikleri "78 Can İçin Adalet Nöbeti"nin 2. gününde nöbetlerine devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ailelerin eylemini ziyaret etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler, faciada denetim ve ihmal sorumluluğu bulunan kamu görevlilerine ilişkin soruşturmaların bir an önce tamamlanmasını ve tüm sorumluların yargı önüne çıkarılmasını talep etti.

"İNSANLARIN ADALETİ PARKLARDA, MECLİS ÖNÜNDE ARAMAK ZORUNDA KALMASI TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR"

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arıkan, Kartalkaya'daki facianın üzerinden 20 ay geçmesine rağmen ailelerin adalet beklentisinin karşılanmadığına dikkati çekti. Facianın sorumlularının yalnızca otel sahipleriyle sınırlı tutulamayacağını belirten Arıkan, denetim sorumluluğu taşıyan bürokratik ve siyasi makamların da hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Arıkan, "'Kızım Fatıma da olsa cezasını veririm' diye örnek veren iktidarın, iş icraata gelince ve bakanın ismi Fatma olunca görmezden geldiklerini görüyoruz. Önemli bir ismin oğlu bu işin içine girince kapatıldığını görüyoruz. İş 78 can kaybına mal olan Kartalkaya yangını olunca, birinci dereceden sorumlu olan bakanların istifa etmeyi akıllarından bile geçirmemeleri, istifa mekanizmasının iktidarın literatüründen artık çıkmış olması Türkiye'nin getirildiği tablonun en net göstergesidir" diye konuştu.

20 aydır hak arama mücadelesi veren ailelerin sesini duyurmaya çalıştığını belirten Arıkan, adalet sistemindeki aksaklıkların mağdur sayılarını artırdığını ifade etti:

"Türkiye'nin dört bir tarafında, yargı kurumlarında ve adalet koridorlarında adaleti bulamayan insanların böyle parklarda, Meclis önünde eylem yapmak zorunda kalmaları Türkiye'nin hak ettiği bir görüntü değildir. Maalesef son yıllarda yapılan hukuki yanlışlar mağdurların ve hak arama mücadelesi veren insanların sayısını artırmıştır. Buradaki insanların amacı adaletin ve ahlakın sesini yükseltebilmektir. Artık bu insanlar evlerine dönmeli, acılarını yaşayabilmelidirler. Hak arama mücadelesinden çıkıp acılarıyla baş başa kalabilecekleri adil bir sistemi inşa etmek zorundayız."

"BAKANLARIN İSTİFASINI VE YARGI KURUMLARININ GEREKENİ YAPMASINI TALEP EDİYORUZ"

Arıkan, konunun TBMM gündeminde takipçisi olacaklarını vurgulayarak, "Bizler de önümüzdeki dönemde TBMM'de sorumluların ceza almasından da öte, özellikle birinci dereceden sorumlu olan bakanların istifasını son derece önemli buluyoruz. Bir kez daha yetkili ve adli kurumların bu işin sorumluları hakkında gereğini yapmasını arzu ve talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA