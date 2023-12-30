Mahmudiye ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde muhtarlar, Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan başkanlığında kaymakamlık binasında bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talep, öneri ve belirtmek istedikleri hususlarla ilgili olarak görüşleri alınarak, gerekli çalışmaların başlatılması için talimatlar verildi.
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde muhtarlar bir araya geldi.
Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan başkanlığında kaymakamlık binasında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda muhtarların talep, öneri ve belirtmek istedikleri hususlarla ilgili olarak görüşleri alınarak, gerekli çalışmaların başlatılması için talimatlar verildi.