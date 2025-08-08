Mahmud Abbas, Mısır ve Ürdün Liderleriyle Gazze İşgali Üzerine Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'la İsrail'in Gazze'yi işgal kararını ele aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Devlet Başkanı Abbas, Mısır ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Liderler, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal etme ve oradaki Filistin nüfusunu güneye doğru göçe zorlama yönünde aldığı kararı görüştü.

Tel Aviv yönetiminin söz konusu kararını "savaş suçu" olarak niteleyen Abbas, "Bu karar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te işlediği suçların bir yenisidir. Bu kararın derhal durdurulması gerekir." dedi.

İsrail'in işgal kararına karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere siyasi girişimleri her düzeyde başlatacaklarını dile getiren Abbas, karara karşı bölgesel ve uluslararası tutumun sergilenmesi için İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliğini de harekete geçireceklerini vurguladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasının derhal sağlanması gerektiğini belirten Abbas ayrıca, Gazze'nin idaresinin Ramallah yönetimine verilmesinin önemine işaret etti.

Ürdün Kralı da Filistin halkının topraklarında verdiği mücadeleye desteğini yineleyerek Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması yönündeki çabalarına devam edeceklerini belirtti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.