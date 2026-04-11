Filistin lideri Abbas, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların statüsünü değiştiremeyeceğini belirtti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in saldırılarının Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarının tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi başaramayacağını belirterek, Filistin halkının ve dünyanın buna izin vermeyeceğini vurguladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, Abbas'ın, Kudüs Rum Ortodoks Patriği III. Theophilos'a hitaben Paskalya Bayramı vesilesiyle verdiği mesaj paylaşıldı.

Abbas, Filistin halkının dini değerlerine bağlı olduğunu belirterek, "İsrail işgalinin artan ihlallerine rağmen" bayramın "inanç ve umutla idrak edildiğini" ifade etti.

İsrail'in Filistin üzerinde "Yahudi yerleşim birimlerini genişletme, yerleşimci saldırıları, arazilere el koyma ve ekonomik kısıtlama" başta olmak üzere ihlallerini sürdürdüğünü vurgulayan Abbas, Kudüs'ün tecrit edilerek Mescid-i Aksa'da ve Kıyamet Kilisesi'nde ibadetin engellendiğini hatırlattı.

Abbas, İsrail'in artan saldırı ve ihlallerine rağmen Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi başaramayacağının altını çizerek, Filistin halkı ve dünyanın bunu kabul etmeyeceğini kaydetti.

Kıyamet Kilisesi 40 gün boyunca İsrail kararıyla kapalı kalmış, kapıları dün yeniden açılmıştı.

İsrail'in, ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıları nedeniyle kapattığı Mescid-i Aksa'nın 41 gün aradan sonra Müslümanların ibadetine açıldığı bildirilmişti.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail, ABD ortaklığında İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığı süre boyunca Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabilirken, diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapattı.

İsrail hükümeti olağanüstü hal uygulamasını nisan ayının ortasına kadar uzatma kararı almıştı ancak Harem-i Şerif'in bu süre boyunca kapalı kalıp kalmayacağına dair açıklama yapmamıştı.