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Mahkemeden Barbaros Şansal'a Hakaret Davasında Cezasızlık Kararı

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Kayseri'de modacı Barbaros Şansal'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Adem Ç.'ye ceza verilmedi. Mahkeme, Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımı nedeniyle hakaretin haksız tahrik altında yapıldığına hükmetti.

KAYSERİ'de modacı Barbaros Şansal'a (65), sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla Adem Ç.'nin (30), 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, şikayetçi Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımda bulunduğu ve sanığın 'haksız tahrik' altında söz konusu yorumu yaptığı gerekçesiyle cezaya yer olmadığına karar verdi.

Modacı Barbaros Şansal 2017 yılında sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kayseri'de yaşayan Adem Ç. de söz konusu videonun altına, yorum yaparak küfretti. Şansal'ın şikayeti üzerine şüpheli Adem Ç. hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Adem Ç. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu öne süren Adem Ç., "Böyle bir paylaşım yapmadım. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

CEZA VERİLMEDİ

Mahkeme hakimi, şikayetçi Barbaros Şansal'ın milli değerlere aykırı paylaşımı nedeniyle sanık Adem Ç.'nin eyleminin 'haksız tahrik' altında işlediğine ve ilk haksız eylemin de şikayetçi Şansal tarafından kaynaklandığı gerekçesiyle sanık Adem Ç.'ye, 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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