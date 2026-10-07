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Mahkeme Paris'te 7 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisi yasağını askıya aldı

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Fransa'da mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün 7 Ekim'deki Filistin'e destek gösterisine yönelik yasak kararını askıya aldı. Mahkeme gösterinin kamusal düzen açısından risk oluşturmadığına hükmetti; yasak, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatıyla konmuştu ve tepki çekmişti.

Fransa'da mahkemenin yarın yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisinin kamusal düzen açısından risk oluşturacağı gerekçesiyle yasaklanması kararını askıya aldığı bildirildi.

Fransa'da mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün Urgence Palestine Derneğinin çağrısıyla 7 Ekim'de yapılacak "Gazze'deki soykırıma karşı durulması ve ateşkese saygı duyulması için" adlı gösterinin iptal kararını askıya aldı.

Gösterinin kamusal düzen açısından risk teşkil etmediğine hükmeden mahkeme, Paris Emniyet Müdürlüğünün kararını askıya aldı.

Paris Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in talimatıyla Filistin'e destek gösterisini yasakladığını açıklamıştı.

Açıklamada, "terör tehdidinin arttığı ve Yahudi karşıtı eylemlerin, Fransa'da tarihi bir seviyeye ulaştığı dönemde böyle bir gösterinin "kamu düzeni açısından önemli riskler taşıdığı" belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı 3. yılını doldururken Filistin'e destek gösterisinin kamusal düzen gerekçe gösterilerek yasaklanması ise bazı siyasetçiler ve insan hakları kuruluşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 74 bin 245'e, yaralı sayısının 175 bin 267'ye yükseldiği aktarılırken, Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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