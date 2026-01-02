Hekim Birliği Sendikası: Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Engelli Hekimlere Talepleri Dışında İcap Nöbeti Verilemeyeceğine Hükmetti

(ANKARA) - Hekim Birliği Sendikası, Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin yüzde 40 ve üzeri engelli hekimlere kendi talepleri dışında icap (ev) nöbeti verilemeyeceğine hükmettiğini belirterek, "Mahkeme, icap nöbetinin de 'gece nöbeti' kapsamında olduğunu vurgulayarak, yüzde 40 ve üzeri engel oranı olan hekimlere kendi talepleri dışında gece nöbeti, gece vardiyası ve icap nöbeti görevi verilemeyeceğini açıkça ortaya koydu" açıklamasını yaptı.

Hekim Birliği Sendikası, Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin engelli hekimlerin nöbet görevlerine ilişkin açılan dava üzerine verdiği kararla ilgili açıklama yaptı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İDD'nin 3 Temmuz 2025 tarihli, E: 2025/1294, K: 2025/1290 sayılı kararıyla; üyesi adına Hekim Birliği'nin açtığı davada, yüzde 64 engelli raporu bulunan hekime isteği dışında icap (ev) nöbeti yazılamayacağına hükmedildi" denildi.

Açıklamada, mahkemenin kararında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 101. maddesi, engellilik mevzuatı ile uyumlu, Danıştay içtihatları doğrultusunda icap nöbetinin de 'gece nöbeti' kapsamında olduğunu vurguladığı, yüzde 40 ve üzeri engel oranı olan hekimlere kendi talepleri dışında gece nöbeti, gece vardiyası ve icap nöbeti görevi verilemeyeceğini açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.