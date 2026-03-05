Haberler

Eğitim-Bir-Sen: Alan şefi öğretmenin artırımlı ek ders taleplerinde mahkeme lehine sonuçlandı

Eğitim-Bir-Sen: Alan şefi öğretmenin artırımlı ek ders taleplerinde mahkeme lehine sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 7. İdare Mahkemesi, bir öğretmenin açtığı davada ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine ve geriye dönük eksik tutarların yasal faiziyle birlikte verilmesine karar verdi. Mahkeme, öğretmenlerin fiilen derse girme şartının aranamayacağına ve alan şefliği gibi görevlerin artırımlı ödeme için yeterli olduğuna da vurgu yaptı.

EĞİTİM-Bir-Sen, bir lisede gören yapan öğretmenin açtığı davada Ankara 7'nci İdare Mahkemesi'nin ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine ve geriye dönük eksik tutarların yasal faiziyle birlikte verilmesine karar verdiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara 7. İdare Mahkemesi, ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine ve geriye dönük eksik tutarların yasal faiziyle birlikte Eğitim-Bir-Sen üyesine verilmesine hükmetti. Mahkeme, toplu sözleşme hükümlerinin,yalnızca derse girilen saatleri değil, yerine getirilen görev karşılığında ödenen ek ders ücretlerini de kapsadığını ortaya koydu. Mahkeme kararında, yaptığı işin niteliği gereği derse girme imkanı olmayan öğretmenler bakımından 'fiilen derse girme' şartının aranamayacağı vurgulandı.

"Alan şefliği ve koordinatörlük görevini fiilen yürütmenin artırımlı ödeme için yeterli olduğu belirtildi. Lisans sonrası mesleki yetkinliğini artıran, yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenlere de ayrım yapılmadan artırımlı ek ders ücreti ödenmesinin anayasal eşitlik ilkesinin gereği olduğu kaydedildi. Mahkeme kararı gereği alan şefi Eğitim-Bir-Sen üyesi öğretmenin ek ders ücretleri artırımlı olarak ödenecek ve geriye dönük eksik tutarlar yasal faiziyle birlikte verilecek."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz