CHP İzmir Milletvekili Polat'tan Kılıçdaroğlu'nun Evinin Önünde Açıklama: "Sayın Kılıçdaroğlu'na Partililerimizin Güvenmesi Gerektiğine İnanıyorum"

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, istinafın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'na partililerimizin, örgütümüzün ve vatandaşlarımızın güvenmesi ve bu durumdan çıkmayı bilecek siyasi lider olduğunu bilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Polat, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yargı, partimizle ilgili sonuçta bir karar verdi. Bu kararı tüm partililerin suhuletle ve sakinlikle karşılamasını temenni ederek başlamak istiyorum. Sonuç itibarıyla yargının kararıyla birlikte tekrar göreve dönen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hepimizin bildiği, hepimizin üzerinde emeği olan; bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev yapan siyasileri yetiştiren kişidir. 13 yıllık genel başkanımızdır. Dolayısıyla, onun tweetinde de söylediği gibi hep beraber kucaklaşarak, partide herhangi bir küskünlük olmadan, birbirimizle kenetlenerek iktidar yürüyüşümüze devam edeceğiz. Herkesin, tüm Türkiye'deki insanların bilmesi gereken bir şey var; Cumhuriyet Halk Partisi siyaset üretecektir. CHP, Türkiye'nin sorunlarına ve bölgemizdeki sorunlara yönelik daha fazla siyaset üreten bir parti haline gelecektir. Sonuç itibarıyla partimiz için hayırlı olsun; hep beraber bu sürecin içerisinden güçlenerek çıkalım. Sayın Kılıçdaroğlu'na partililerimizin, örgütümüzün ve vatandaşlarımızın güvenmesi ve bu durumdan çıkmayı bilecek siyasi lider olduğunu bilmesi gerektiğine inanıyorum."

Polat, Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine ne zaman gideceğine ilişkin soruya, "Hiç bilmiyoruz. Onunla ilgili sayın genel başkanımız bir çalışma yürütecektir" dedi.

Kaynak: ANKA