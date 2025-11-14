Haberler

Maharaştra'da Tır Kazası: 8 Ölü, 15 Yaralı

Güncelleme:
Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde bir tırın çok sayıda araca çarpması sonucu meydana gelen kazada en az 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay, Pune'deki Navale Köprüsü üzerinde ulusal karayolu üzerinde gerçekleşti ve itfaiye yangını söndürmek için olay yerine sevk edildi.

YENİ DELHİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde alev alan tırın çok sayıda araca çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yerel polis yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre kaza eyaletin Pune bölgesindeki Navale Köprüsü'nde Mumbai ile Bengaluru arasındaki ulusal karayolu üzerinde meydana geldi.

Yaralılar yakındaki hastaneye kaldırılırken, yangını söndürmek için olay yerine itfaiye araçları sevk edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
