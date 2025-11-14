Maharaştra'da Tır Kazası: 8 Ölü, 15 Yaralı

YENİ DELHİ, 14 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın güneybatısındaki Maharaştra eyaletinde alev alan tırın çok sayıda araca çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yerel polis yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre kaza eyaletin Pune bölgesindeki Navale Köprüsü'nde Mumbai ile Bengaluru arasındaki ulusal karayolu üzerinde meydana geldi.

Yaralılar yakındaki hastaneye kaldırılırken, yangını söndürmek için olay yerine itfaiye araçları sevk edildi.