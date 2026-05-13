Adana'da mahalle sakinlerinden altyapı çalışmasının ardından asfaltlanmayan yollara tepki

Adana'nın Seyhan ilçesinde, altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yollar nedeniyle vatandaşlar, mahallelerinde yaşadıkları toz ve çamur sorununu protesto etti. Mahalle sakinleri, uzun süredir çözüm talep ettiklerini ancak belediyeden dönüş alamadıklarını belirtti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde altyapı çalışması sonrası asfaltlanmayan yolların toz ve çamur olmasını protesto etti.

Yaklaşık 8 ay önce Havuzlubahçe Mahallesi'nde yapılan altyapı çalışması sonrası yollara asfalt dökülmedi.

Mahalleli, birçok kez başvuru yaptığı Seyhan Belediyesinden herhangi bir dönüş alamadı.

Kışın çamurdan, yazın da tozdan şikayetçi olan vatandaşlar, bazı sokakların girişine "Tozlubahçe Mahallesi'ne hoş geldiniz" tabelası astı.

Bir araya gelen mahalle sakinleri, yolların asfaltlanarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

"Burası kışın çamurlubahçe, yazın da tozlubahçe mahallesi"

Mahalle sakinlerinden İsmail Temtek, gazetecilere, yaklaşık 8 ay önce mahallelerinde altyapı çalışması yapıldığını söyledi.

Çalışmanın ardından yolların yapılmadığını belirten Temtek, "Burası kışın çamurlubahçe, yazın da tozlubahçe mahallesi oluyor. Yollarımız çamurdan, tozdan geçilmiyor. Yürüyemiyoruz, yaşayamıyoruz, evde oturamıyoruz, pencere açamıyoruz." dedi.

Tuna Çömertbay da "Tozlubahçe Mahallesi'ne hoş geldiniz" tabelasını dikkati çekmek için hazırladıklarını ifade etti.

Başvuru yapmalarına rağmen belediyeden geri dönüş alamadıklarını vurgulayan Çömertbay, şunları kaydetti:

"Bu yolla kim ilgileniyorsa sorunumuzun bir an önce son bulmasını istiyoruz. Kışın çamurun içindeydik. Burası aynı zamanda okul yolu. Öğrenciler okula temiz bir şekilde gidemiyorlar. Yağmur yağdığında çamur deryasındayız güneş açtığında da tozdan kimse evinden çıkamıyor. Bütün mahalleli tozdan kurtulmak için evinin önünü suluyor. Bu sefer de çamur oluyor. Buranın yaşanabilir bir hali yok."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt
